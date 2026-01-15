Новая налоговая льгота для многодетных волгоградцев: что изменилось





Жители Волгоградской области, являющиеся многодетными родителями детей в возрасте до 23 лет, получили право на налоговый вычет за недвижимость. Данная льгота, сообщает ИА «Высота 102», предусмотрена поправками в Налоговый кодекс РФ от 28 ноября 2025 года. Объясняем, что изменилось.

В чем новизна?

Многодетные родители теперь смогут дольше пользоваться важной налоговой льготой. Если раньше она действовала только до совершеннолетия детей (18 лет), то теперь её можно получать до тех пор, пока детям не исполнится 23 года. Главное условие — дети должны учиться очно.

В чем суть льготы?

Речь идёт о вычетах по имущественным налогам. А именно:

Налога на землю: из общей площади участка вычитается 6 соток.

Налога на имущество: из площади квартиры вычитается по 5 квадратных метров на каждого ребёнка, а из площади дома — по 7 квадратных метров.

Что еще изменилось?

Поправки в Налоговый кодекс принесли и другие важные изменения для многодетных волгоградских семей:

льгота при продаже недвижимости для улучшения жилищных условий теперь доступна также семьям с недееспособными детьми любого возраста

льгота доступна даже в тех случаях, если ребёнок родился уже после продажи старого жилья.

Кроме того, расширился соцвычет по НДФЛ – теперь волгоградские родители смогут вернуть часть денег, потраченных на спортивные секции для детей.