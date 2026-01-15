Общество

Аэропорт Волгограда прекратил незаконные сборы с авиакомпаний

Общество 15.01.2026 14:31
0
15.01.2026 14:31


Аэропорт Волгограда исполнил предупреждение ФАС РФ, касающееся  взимания отдельной платы с авиакомпаний за пользование платформы для регистрации пассажиров. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, ранее соответствующие предписания были выданы главным операторам аэропортов Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Сочи и Челябинска. 

Ранее по результатам совместной работы ФАС России, Минтранса России и Генпрокуратуры России было установлено, что главные операторы аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Екатеринбурга, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска Камчатского, Самары, Сочи, Тобольска, Челябинска взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа. Организации установили его самостоятельно.

При этом тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. А расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров. 

В итоге после вмешательства ФАС незаконные сборы отменили главные операторы пяти  аэропортов, включая волгоградский.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.01.2026 14:57
Общество 15.01.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 14:33
Общество 15.01.2026 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 14:31
Общество 15.01.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 12:42
Общество 15.01.2026 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 12:35
Общество 15.01.2026 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 11:28
Общество 15.01.2026 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 11:26
Общество 15.01.2026 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 11:04
Общество 15.01.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 10:42
Общество 15.01.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 10:37
Общество 15.01.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 10:24
Общество 15.01.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 10:17
Общество 15.01.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 10:01
Общество 15.01.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 10:00
Общество 15.01.2026 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 09:32
Общество 15.01.2026 09:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:07
Депутат Свинцов наметил «прощание» с WhatsApp* на конец годаСмотреть фотографии
14:57
Полиция под Волгоградом остановила авто с 10-летним за рулем и его пьяным папойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Полузащитник Михаил Мальцев ушел из «Ротора» в «Сокол»Смотреть фотографии
14:33
Путин наградил медалью «За отвагу» волгоградского приставаСмотреть фотографии
14:31
Аэропорт Волгограда прекратил незаконные сборы с авиакомпанийСмотреть фотографии
13:49
Под Волгоградом осудят жену участника СВО за растрату его миллионовСмотреть фотографии
12:42
Под Волгоградом суд разрешил вдове участника СВО не возвращать кредиты мужаСмотреть фотографии
12:35
Отбой беспилотной опасности снова объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
В Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеСмотреть фотографии
11:53
Волгоградка отсидит 8 с половиной лет за спонсирование террорисовСмотреть фотографии
11:28
Семь рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
11:26
Свыше 100 земских докторов придут в волгоградские больницыСмотреть фотографии
11:08
Под Волгоградом пострадал водитель фургона OZON в ДТП с фуройСмотреть фотографии
11:04
Концессии запустили резервное оборудование из-за шугиСмотреть фотографии
10:42
Сбой в движении трамваев №№2,6 и 12 произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:37
Малоимущим волгоградцам с 1 января увеличили пособияСмотреть фотографии
10:24
План «Ковер» введен 15 января в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
Угрозу БПЛА объявили в Волгограде и области 15 январяСмотреть фотографии
10:01
В Урюпинске после двух бесснежных зим заработал горнолыжный склонСмотреть фотографии
10:00
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 180 тысячСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцам рассказали, сколько стоит пенсионный балСмотреть фотографии
09:24
Еще в трех районах Волгоградской области начали подготовку к крещенским купаниямСмотреть фотографии
09:15
Слюсарь потребовал пересчитать плату за тепло ростовчанамСмотреть фотографии
09:05
Едва не уничтоженное тюльпановое поле под Волгоградом возьмут под охрануСмотреть фотографии
08:53
За ночь на севере Волгограда восстановили магистральный водопроводСмотреть фотографии
08:35
Водка в Волгоградской области подорожала на 10%Смотреть фотографии
08:27
20-градусные морозы «прижмут» в Волгоградской области в ближайшие суткиСмотреть фотографии
08:15
Участники Сталинградской битвы ко 2 февраля получат по 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:11
Фролово Волгоградской области завалило снегом к утру 15 январяСмотреть фотографии
07:46
Разведчика-сапера Дмитрия Куликова похоронят в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
 