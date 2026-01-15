Аэропорт Волгограда прекратил незаконные сборы с авиакомпаний





Аэропорт Волгограда исполнил предупреждение ФАС РФ, касающееся взимания отдельной платы с авиакомпаний за пользование платформы для регистрации пассажиров. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, ранее соответствующие предписания были выданы главным операторам аэропортов Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Сочи и Челябинска.

Ранее по результатам совместной работы ФАС России, Минтранса России и Генпрокуратуры России было установлено, что главные операторы аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Екатеринбурга, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска Камчатского, Самары, Сочи, Тобольска, Челябинска взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа. Организации установили его самостоятельно.

При этом тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. А расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров.

В итоге после вмешательства ФАС незаконные сборы отменили главные операторы пяти аэропортов, включая волгоградский.



