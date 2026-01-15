Семь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда





После введения ограничений на полеты в волгоградском аэропорту задерживаются семь рейсов. По информации онлайн-табло воздушной гавани, задержка коснулась рейсов из Саратова, Москвы и Новосибирска.

Так, в аэропорту города-героя волгоградские пассажиры ожидают вылета трех рейсов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа».

Также задерживается прилет двух самолетов из Москвы, а также рейсов из Саратова и Новосибирска.

К данному часу в аэропорту «Сталинград» сняты ограничения на полеты, введенные Росавиацией.