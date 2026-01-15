Общество

В Волгограде наградили лучших следователей в день 15-летия СК России

15.01.2026 17:47
15.01.2026 17:47


Сегодня, 15 января, в День сотрудника следственных органов и 15-летия с момента основания Следственного комитета России состоялось торжественное собрание в СУ СКР по Волгоградской области. 


- С профессиональным праздником коллектив поздравил исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Дмитрий Владимирович Буравцов. В своём выступлении он отметил значимые заслуги ведомства в решении задач, стоящих перед Следственным комитетом России, подчеркнул высокий уровень профессионализма, принципиальность и ответственность сотрудников, - сообщили в СУ СКР по региону.

15 лет назад в России был образован Следственный комитет. За это время сотрудники ведомства расследовали тысячи уголовных дел, отстаивали интересы государства, права и свободы жителей страны, оставаясь верными присяге и долгу.


Дмитрий Буравцов поблагодарил коллег за самоотверженный труд и преданность службе, пожелал крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и уверенности в завтрашнем дне. Лучшие сотрудники управления были награждены ведомственными грамотами, медалями и благодарностями.


Фото: СУ СКР по Волгоградской области


