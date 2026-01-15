МЧС предупредило об обледенении северо-востока Волгоградской области





В Волгоградской области в ближайшие двое суток – с полуночи 16 января и до конца дня 18 января – ожидается осложнение погодных условий. По информации регионального управления МЧС России, в северо-восточных районах прогнозируется сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение.

Спасатели в связи с неблагоприятным прогнозом обращаются в первую очередь к водителям и рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, сбрасывать скорость, приближаясь к школам и детским садам. Пешеходам советуют передвигаться без спешки, а переходя дорогу –, что поблизости нет транспорта.

В случае экстренных ситуаций звонить необходимо по номеру службы «101».

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в ближайшие сутки в Волгоградской области ожидается похолодание до -20 градусов в ночные часы при прояснении.