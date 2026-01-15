Путин наградил медалью «За отвагу» волгоградского пристава

Медалью «За отвагу» награжден пристав-исполнитель из Волгограда Никита Выборнов, который с осени 2024 года участвует в специальной военной операции. Награду сотрудник Ворошиловского районного отделения судебных приставов получил за проявленное в ходе спецоперации мужество.

Как уточнили в ГУ ФССП России по Волгоградской области, медали «За отвагу» Никита Выборнов удостоен после штурма села Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике. Указ о его награждении подписал президент Владимир Путин.

Никита Выборнов стал работать судебным приставом-исполнителем в 2022 году. В ноябре 2024-го он приостановил трудовую деятельность в ГУ ФССП и заключил контракт с Минобороны РФ.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области





