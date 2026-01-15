Отбой беспилотной опасности снова объявили в Волгоградской области





В Волгоградской области 15 января объявлен отбой беспилотной опасности. Смс-сообщения об этом от РСЧС стали поступать около 10:20 мск.

В общей сложности угроза атак БПЛА сохранялась в регионе порядка двух часов. В связи с этим также был закрыт аэропорт Волгограда.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в Волгоградской области в связи с очередной ночной атакой ВСУ на регион с применением беспилотников. ВСУ вновь предприняли попытку атаковать транспортные и энергетические объекты.