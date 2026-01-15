Молодчиков, надругавшихся над арт-объектом в Волжском, нашла полиция





В городе Волжском Волгоградской области полицейские нашли молодчиков, которые надругались над световой конструкцией, а затем сломали ее. Как рассказали ГУ МВД России по региону, в состав неадекватной компании входили две девушки в возрасте 18 и 15 лет, а также 17-летний юноша.

Напомним, о порче городского имущества администрация Волжского сообщала в социальных сетях. Действия компании молодых людей от начала и до конца записала камера наблюдения. На ранее опубликованных видеокадрах молодые люди ногами колошматили по световой фигуре. При этом в руках у молодых людей были бутылки с алкоголем.

– Причины такого поведения молодые люди объяснить не смогли, – сообщили в Главке региональной полиции.





–В отношении совершеннолетней девушки и юноши составлены административные материалы по ч. 1 статьи 20.20. Ко АП РФ (потребление алкогольной продукции в общественном месте). В отношении законных представителей двоих несовершеннолетних возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию), – сообщают в полиции.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что по факту порчи муниципального имущества назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка