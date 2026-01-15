



В Еланском районе Волгоградской области полиция остановила автомобиль, за рулем которого сидел 10-летний ребенок. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, юный водитель вез своего пьяного отца домой.





Уточняется, что иномарка была остановлена вблизи поселка Большевик. После остановки мужчина пояснил, что они возвращались с сыном от гостей. Он был нетрезв и поэтому решил доверить руль своему сыну.

– Несовершеннолетнего немедленно отстранили от управления транспортным средством. Машина помещена на специализированную стоянку. В отношении отца за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права, составлен административный материал, по результатам рассмотрения которого ему был вынесен административный штраф в размере 30 000 рублей, – уточнили в ГУ МВД России по региону.

Информация по данному факту также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей ребенка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области