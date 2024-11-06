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06.11.2024 16:41 Реклама
Почта России и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности (ИБ). Партнеры планируют усилить взаимодействие для создания и эксплуатации архитектуры комплексной информационной безопасности, которая обеспечит киберустойчивость технологической инфраструктуры. Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор Почты России Михаил Волков и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Партнёры планируют объединить лучшие отраслевые практики информационной безопасности, применяемые в проектах по цифровой трансформации, импортозамещению инфраструктурных решений и программного обеспечения в федеральных корпорациях с большой распределённой сетью.
Стороны также договорились об организации информационного обмена индикаторами компрометации и актуальными сведениями о потенциальных угрозах в области ИБ. Кроме того, Почта России и «Ростелеком» усилят партнёрство по повышению теоретических и практических навыков экспертов команд киберзащиты. Со стороны «Ростелекома» исполнителем соглашения выступит дочерняя группа компаний «Солар».
Михаил Волков, генеральный директор Почты России:
— Почта России — стратегическое предприятие, объединяющее людей и связывающее территорию. Более 80% наших граждан считают, что Почта России – это олицетворение государства, мы должны оправдывать такое высокое доверие. Почта обладает сложной ИТ-инфраструктурой, наша цель обеспечить ее устойчивую работу. Для результативной кибербезопасности мы сотрудничаем с лидерами рынка. Партнерство с «Ростелекомом» в области информационной безопасности является стратегическим шагом, вместе мы гарантируем высокий уровень защиты данных и информационных систем.
Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:
— Почта России — это одна из крупнейших и системообразующих российских корпораций, которая последовательно реализует программу цифровой трансформации для повышения как своей эффективности, так и качества сервисов и услуг для конечных пользователей. Масштаб перемен требует инновационных решений и внедрения лучших практик в сфере информационной безопасности, которые обеспечат киберустойчивость ИТ-инфраструктуры нашего партнёра на всех уровнях производственных и бизнес-процессов. Наша дочерняя группа «Солар» обладает уникальной экспертизой в области построения надёжной защиты от киберугроз крупнейших российских компаний разных отраслей, имеет опыт успешного отражения самых сложных и масштабных атак на ИТ-инфраструктуру и готова максимально задействовать свои компетенции для защиты важнейшего почтового оператора страны.
Фото: «Ростелеком».
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