В Волгограде сгорела расселённая трёхэтажка на ул. Армавирской





В Волгограде для жителей Бекетовки ночь с 16 на 17 ноября выдалась бессонной. Как сообщает ИА «Высота 102», на ул. Армавирской жильцы многоквартирных домов вынуждены были с тревогой наблюдать за крупным пожаром. Пламенем оказалась объята расселённая трёхэтажка.







- Всё произошло в доме № 15а. Примерно в три часа ночи загорелась одна из заброшенных квартир на первом этаже. Позже пламя распространилось по второму этажу и пошло вверх. Вскоре загорелась и крыша. Было очень страшно. В нашем доме также перекрытия деревянные. Мы боялись, что огонь перекинется и на нас, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

По словам волгоградки, с поздней ночи с огнём боролись несколько пожарных машин, однако почему-то остановить распространение пламени так и не удалось.

- В 2:23 поступило сообщение о возгорании. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. На текущий момент открытое горение ликвидировано. Продолжается проливка и разбор конструкций. Горела кровля и мусор внутри. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Фото и видео: подписчики ИА «Высота 102»