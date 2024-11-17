Происшествия

В Волгограде сгорела расселённая трёхэтажка на ул. Армавирской

Происшествия 17.11.2024 10:04
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17.11.2024 10:04


В Волгограде для жителей Бекетовки ночь с 16 на 17 ноября выдалась бессонной. Как сообщает ИА «Высота 102», на ул. Армавирской жильцы многоквартирных домов вынуждены были с тревогой наблюдать за крупным пожаром. Пламенем оказалась объята расселённая трёхэтажка.



- Всё произошло в доме № 15а. Примерно в три часа ночи загорелась одна из заброшенных квартир на первом этаже. Позже пламя распространилось по второму этажу и пошло вверх. Вскоре загорелась и крыша. Было очень страшно. В нашем доме также перекрытия деревянные. Мы боялись, что огонь перекинется и на нас, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

По словам волгоградки, с поздней ночи с огнём боролись несколько пожарных машин, однако почему-то остановить распространение пламени так и не удалось.

- В 2:23 поступило сообщение о возгорании. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. На текущий момент открытое горение ликвидировано. Продолжается проливка и разбор конструкций. Горела кровля и мусор внутри. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Фото и видео: подписчики ИА «Высота 102»

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