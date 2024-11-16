Происшествия

Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в частном доме на юге Волгограда

Происшествия 16.11.2024 20:48
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16.11.2024 20:48


В Волгограде 16 ноября мужчина погиб при пожаре в частном доме в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, причиной пожара стала непотушенная сигарета. 

- В частном доме горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Пожарные 7-й ПСЧ и 6-ПСЧ оперативно ликвидировали возгорание. К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший 56-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.


Предварительная причина пожара стала  неосторожность при курении.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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