В Волгограде назвали причину эвакуации аэропорта





В пресс-службе Международного аэропорта Волгоград назвали причину эвакуации персонала и пассажиров днем 15 ноября. По данным воздушной гавани, в здании аэровокзального комплекса произошло срабатывание пожарной сигнализации.

– Из-за срабатывания пожарной сигнализации в аэропорту Волгограда согласно установленному порядку были эвакуированы пассажиры и сотрудники, – прокомментировала официальный представитель Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова. – После проверки специальными службами возгораний и задымлений не обнаружено.

Уточняется, что инцидент не отразился на графике прилётов и вылетов .

– Аэропорт работает в штатном режиме, – уточняет представитель воздушной гавани. – Приносим извинения за доставленные неудобства.