В Волгограде на выходных ограничат проезд по ул. КИМ и ул. Козловской





С 16 по 17 ноября в Ворошиловском районе Волгограда будет скорректирована схема движения автомобильного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», власти планируют ограничить проезд по ул. КИМ и ул. Козловской.

- С 00:00 16 ноября по 24:00 17 ноября будет ограничено движение транспортных средств по ул. Козловской в границах ул. Канунникова и ул. Профсоюзной, а также по ул. КИМ в границах ул. Козловской и ул. Ковровской, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

По информации властей, ограничения вводятся по просьбе одной из строительных организаций для подключения новостроек к коммуникациям. Объезд чиновники рекомендуют производить по улицам Рабоче-Крестьянской, Канунникова, Калинина, Профсоюзной и Ковровской.

Кроме того, власти предупредили и об изменении схемы автомобильного движения в Центральном районе. Здесь с 00.00 16 ноября по 24.00 22 ноября будет ограничено движение на участке ул. Мира в границах ул. Краснознаменской и ул. Володарского.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»