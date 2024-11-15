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Балет о рождении нового богатыря покажут в «Царицынской опере»

Общество 15.11.2024 15:25 Реклама
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15.11.2024 15:25 Реклама


В театре «Царицынская опера» проходят интенсивные репетиции нового мистического балета «Илья Муромец и перо Жар-птицы» (12+) в постановке талантливого балетмейстера Артема Паничкина. Музыка написана специально для спектакля современным композитором Евгением Притужаловым. Художник-постановщик, обладатель национальной премии «Золотая маска» Елена Вершинина. Мировая премьера балета, основанного на русском эпосе, состоится 7 и 8 декабря. 
Постановка в двух актах, каждый из которых расскажет зрителям свою историю. В первом действии Илья Муромец – невиданной силы богатырь готовится к своему последнему своему подвигу. И, как и в былинном сюжете, встречает по дороге путеводный камень и не выбирает лёгких путей. Второй акт расскажет о сложной борьбе чувства и долга, о преемственности поколений, об истинном предназначении, служении людям и защите родного Отечества. Режиссёр-постановщик – балетмейстер Артём Паничкин, лауреат и дипломант всероссийских конкурсов балетмейстерских работ, участник множества зарубежных мастер-классов по современной хореографии, хореограф и педагог-репетитор Астраханского театра оперы и балета. Над постановкой первого акта работает балетмейстер Софья Раевская, которая является хореографом многих проектов российских театров – Большого театра, Екатеринбургского театра оперы и балета, Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, Тульского академического театра драмы и др. 

В спектакле появятся знакомые с детства образы: Соловей Разбойник, Шамаханская царица-искусительница, Жар-птица и новые герои, такие как Марена, верная подруга и спутница Ильи Муромца, мальчик Светозар и девочка Ярина. Народный танец в балете будет совмещен с классической и современной хореографией. Зрителей ждет оригинальная история главных героев, интересные режиссёрские решения, яркая сценография. 
У нас будет очень красивая сцена – сбор яблок. Это картинка из детства Ильи, – поделилась Софья Раевская. – Появилась идея вспомнить детство героя, сад с яблоками, где урожай собирают дети вместе с мамами. Мы попадаем в область подсознательного. В этой трогательной сцене впервые появляется Жар-птица, которая откликается на внутренний свет, душевную чистоту. Сила воли, внутренний огонь, желание совершенствоваться, культивировать в себе лучшие качества стали для нас важными в балетной постановке. Илья уходит в вечность и оставляет внутри память, силу духа и основу, на которую можно опираться.

В спектакле пытаемся ответить на вопрос почему мужчина становится воином, – отметил Артём Паничкин. – Рассказываю свое видение о рождении нового богатыря, ведь Илья передает всю свою мощь, русский дух новому богатырю – Светозару. И любовь, конечно, помогает в этом. Самое прекрасное чувство на земле вдохновляет, побуждает на подвиги. Светлые чувства к девушке заставят Светозара повернуться на сторону добра и вступить в неравный бой с жестоким Тугаром. Светозар обретёт силу и получит посвящение в богатыри от Ильи Муромца. На первый план в постановке выйдут важные сегодня темы преемственности поколений, традиций, настоящих ценностей русского народа.
– Музыка балета «Илья Муромец и перо Жар-птицы», написанная современным композитором Евгением Притужаловым, основана на русском эпосе, который особенно ярко звучит в первом акте, – рассказал дирижёр-постановщик спектакля, директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев, – второй акт написан более драматичным современным языком. Музыка близка к саундрекам, она прекрасно передаёт эмоциональное состояние героев. Современная композиция предполагает мастерство каждого из музыкантов. Надеюсь, что воплощение понравится нашим зрителям. 
Фото предоставлено пресс-службой театра.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneP4VfKGPLT

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