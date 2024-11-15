В Волгограде устроят массовые облавы на нетрезвых водителей





Вечером 15 ноября, а также на предстоящих выходных сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативные мероприятия направленные на профилактику случаев нетрезвого вождения. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение трёх дней правоохранители планируют устроить массовую облаву на автолюбителей, находящихся в алкогольном опьянении.

Кроме того, как ожидается, акция поможет пресечь случаи вождения незарегистрированным транспортом, грубые нарушения ПДД, а также выявить лиц, находящихся в розыске.

Отметим, по сообщениям очевидцев, уже сейчас можно наблюдать большое скопление сотрудников Госавтоинспекции на основных городских автомагистралях. В частности, сразу пять автомобилей горожанам удалось запечатлеть в 17:30 на пр. Жукова.