В Волгограде эвакуировали аэропорт





В Волгограде днем 15 ноября эвакуировали работников и посетителей Международного аэропорта Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», территорию воздушной гавани проверяли спецслужбы.

– Эвакуация действительно была после поступившего сообщения об угрозе, – сообщил источник ИА «Высота 102» в воздушной гавани. – К счастью, опасения не подтвердились, сейчас аэропорт уже возвращается к штатной работе.



Отметим, что получить комментарий в пресс-службе аэропорта не удалось, не отвечают на звонки и в администрации воздушной гавани.