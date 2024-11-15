В Камышине прощаются с погибшим в Мали бойцом Анатолием Ивко

В Камышинском районе Волгоградской области простятся с Анатолием Ивко, погибшим в Мали. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщили в местной администрации.

– Камышанин Анатолий Ивко погиб в бою с террористами. Он с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Анатолия Ивко искренние соболезнования. Вечная память Герою! – говорится в коротком сообщении камышинских чиновников.

Когда пройдет прощание, в администрации Камышинского района Волгоградской области не уточняют.