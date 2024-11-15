В Волгограде на «ЦПКиО» и «Мамаевом кургане» запретят остановку трамваев





С 16 по 18 ноября в Центральном районе Волгограда городские власти скорректируют работу скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102», на время обустройства новых платформ будет приостановлена посадка и высадка пассажиров на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев курган».

Отметим, из-за затянувшегося ремонта на линии СТ также по-прежнему не работает и остановка ТРЦ «Европейский». В течение предстоящих трёх дней воспользоваться услугами метротрама можно будет лишь у стадиона «Волгоград Арена».

Фото из архива ИА «Высота 102»