Общество

В Волгограде на «ЦПКиО» и «Мамаевом кургане» запретят остановку трамваев

Общество 15.11.2024 15:12
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15.11.2024 15:12


С 16 по 18 ноября в Центральном районе Волгограда городские власти скорректируют работу скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102», на время обустройства новых платформ будет приостановлена посадка и высадка пассажиров на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев курган».

Отметим, из-за затянувшегося ремонта на линии СТ также по-прежнему не работает и остановка ТРЦ «Европейский». В течение предстоящих трёх дней воспользоваться услугами метротрама можно будет лишь у стадиона «Волгоград Арена».

Фото из архива ИА «Высота 102»

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