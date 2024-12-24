



24 декабря в Волгограде на площадке амфитеатра состоялось заседание организационного комитета по созданию народного памятника участникам специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, на мероприятии студенты ведущих вузов области поделились с губернатором Андреем Бочаровым своим виденьем мемориала.

Руководитель отметил, что в настоящее время Россия проходит через судьбоносный период своей истории, когда на поле боя вершится её будущее. По поручению ветеранского сообщества, региональные власти приступили к разработке проекта монумента в честь новых героев, защищающих Отчизну на передовой. К этой работе уже привлечены как профессиональные архитекторы, так и представители подрастающего поколения.

- Все идет не совсем просто, хотя идей и предложений достаточно много. Но мы понимаем, почему так трепетно ко всему относимся. Сам подвиг защитника Родины не позволяет по-другому к этому относиться, и место, где мы планируем установить памятник — у подножия Мамаева кургана, в мемориальном парке. Это очень символичное место, которое по-настоящему объединяет Поколение Победителей и их потомков, будет объединять наших детей и внуков. И мы с вами не можем к созданию мемориального комплекса относиться спустя рукава. Понимая, какая огромная ответственность лежит на наших плечах, мы должны сформировать единую общую концепцию, которая будет воплощена, — подчеркнул Андрей Бочаров.

В рамках сегодняшнего мероприятия идеями мемориала поделились студенты ВГСПУ, ВолгГТУ, ВГИИК, Волгоградской консерватории им. Серебрякова и строительного техникума. Ими были представлены эскизы народного монумента.

Отметим, работы по строительству памятника должны начаться в 2025 году, в год Защитника Отечества.

Фото: администрация Волгоградской области