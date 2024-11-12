Мэрия Волгограда заподозрила аэропорт в незаконной рекламе маркетплейса на фасаде





В Волгограде скандал с размещением на фасаде международного аэропорта рекламы одного из федеральных интернет-магазинов вышел на новый уровень. Надпись, вызвавшая возмущения многих жителей областного центра, могла быть размещена незаконно. Об этом в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» сообщили в администрации города.

– По действующему законодательству собственник объекта обязан получить разрешение муниципалитета на монтаж рекламной конструкции на фасаде здания. По состоянию на 12 ноября текущего года администрация АО «Международный аэропорт Волгограда» не обращалась в муниципалитет за разрешением на размещение рекламной конструкции, – подчеркнули в пресс-службе мэрии Волгограда.

Власти обещают уже в ближайшее время предпринять меры воздействия к администрации аэропорта, предусмотренные действующим законодательством.

Напомним, о появлении рекламной вывески, которая превращает официальное название воздушной гавани в бессмысленный набор словосочетаний, стало известно 11 ноября.

Вместо традиционной вывески теперь гостей Волгограда встречает огромная надпись «Международный аэропорт Волгоград... а низкие цены в Яндекс Маркете».

Волгоградцев шокировал креатив владельцев воздушной гавани. Многие горожане сочли её оскорблением города-героя. Вскоре после внимания СМИ пресс-служба аэропорта опубликовала официальный комментарий, где пояснила, что модификация вывески связана с промо-акцией, посвящённой распродаже «11.11». По замыслу коммерсантов в таком виде аэропорт должен будет находиться в течение нескольких месяцев.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Волгоград