Общество

А так можно было? Волгоградцев обескуражила реклама маркетплейса на фасаде аэропорта

Общество 11.11.2024 17:59
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11.11.2024 17:59


На фасаде здания Международного аэропорта Волгоград появилась реклама популярного маркетплейса. Как сообщает ИА «Высота 102», видеокадры с надписью, продолжающей название воздушной гавани, сегодня бурно обсуждаются в социальных сетях. Большинство волгоградцев оказались откровенно обескуражены ходом маркетологов. 



«Междунароный аэропорт Волгоград... а низкие цена в Яндекс Маркете». Именно такая надпись теперь присутствует на фасаде волгоградского аэропорт. Кроме того, сообщают пассажиры, по громкой связи в международной воздушной гавани периодически объявляют об акциях маркетпплейса.

– Честно говоря, даже не поймешь, как к такому и относиться. Маркетологи – молодцы, конечно. Но все же реклама рядом с названием города-героя да еще и на здании встречающего гостей аэропорта – это как будто бы даже чересчур, – комментируют читатели ИА «Высота 102». 

В пресс-службе волгоградского аэропорта подтвердили факт появления рекламы  на фасаде.  

Международный аэропорт Волгограда запустил спецпроект с Яндекс Маркетом. Всё началось в рамках распродажи 11.11 и продлится несколько месяцев. Самым ярким элементом проекта стала новая вывеска на фасаде терминала. Про проект также расскажут билборды и оповещения внутри аэровокзального комплекса. Проект стал подтверждением креативности, открытости и высокой готовности команды аэропорта к необычным коллаборациям с брендами. Команда Яндекс Маркета гордится, что они стали первым партнёром в рамках такого взаимодействия, – прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград. 

Здесь также уточняют, что продолжение традиционной вывески «Международный аэропорт Волгоград» с названием маркетплейса пассажиры будут наблюдать на протяжении нескольких месяцев. 

Видео: Двач / t.me

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