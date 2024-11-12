Волгоградские родители поддерживают запрет соцсетей для детей





Жители Волгограда, воспитывающие детей, не исключают необходимости запрета социальных сетей для подростков в возрасте до 16 лет. Такие выводы следуют из проведенного в период с 8 по 11 ноября опроса SuperJob. По информации авторов исследования, в городе-герое запрет готовы поддержать 46% родителей.

Проводившие опрос аналитики уточняют, что решили выяснить мнение жителей Волгограда после того как в Австралии инициировали закон о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет.

– Согласно исследованию, 49% волгоградцев поддержали бы подобную инициативу: «Дети там много плохого видят»; «Больше будет времени на учёбу», – поделились результатами исследования в SuperJob. – Каждый третий (32%) высказался против: «Блокировать нужно плохую информацию»; «Запрещать полностью неправильно»; «Молодёжь найдет выход». Каждый пятый (19%) затруднился с ответом.

Интересно, что женщины в 1,5 раза чаще мужчин выступают за запрет доступа в соцсети для подростков (55% против 41%). Активнее всего такую инициативу поддерживают волгоградцы в возрасте от 35 до 45 лет (55%).

Среди родителей детей от 7 до 16 лет 46% поддержали бы подобный законопроект, 33% против ограничений, 21% затруднились с ответом.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»