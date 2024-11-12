Общество

Волгоградские родители поддерживают запрет соцсетей для детей

Общество 12.11.2024 11:35
0
12.11.2024 11:35


Жители Волгограда, воспитывающие детей, не исключают необходимости запрета социальных сетей для подростков в возрасте до 16 лет. Такие выводы следуют из проведенного в период с 8 по 11 ноября опроса SuperJob. По информации авторов исследования, в городе-герое запрет готовы поддержать 46% родителей.   

Проводившие опрос аналитики уточняют, что решили выяснить мнение жителей Волгограда после того как в Австралии инициировали закон о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет.

Согласно исследованию, 49% волгоградцев поддержали бы подобную инициативу: «Дети там много плохого видят»; «Больше будет времени на учёбу», – поделились результатами исследования в SuperJob. – Каждый третий (32%) высказался против: «Блокировать нужно плохую информацию»; «Запрещать полностью неправильно»; «Молодёжь найдет выход». Каждый пятый (19%) затруднился с ответом.

Интересно, что женщины в 1,5 раза чаще мужчин выступают за запрет доступа в соцсети для подростков (55% против 41%). Активнее всего такую инициативу поддерживают волгоградцы в возрасте от 35 до 45 лет (55%).

Среди родителей детей от 7 до 16 лет 46% поддержали бы подобный законопроект, 33% против ограничений, 21% затруднились с ответом. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.11.2024 12:32
Общество 12.11.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2024 12:01 Реклама
Общество 12.11.2024 12:01 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.11.2024 09:59
Общество 12.11.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2024 08:04
Общество 12.11.2024 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2024 21:00
Общество 11.11.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2024 20:36
Общество 11.11.2024 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2024 17:59
Общество 11.11.2024 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2024 17:13
Общество 11.11.2024 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2024 15:49
Общество 11.11.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2024 15:01
Общество 11.11.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2024 14:12 Реклама
Общество 11.11.2024 14:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2024 12:56
Общество 11.11.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2024 12:45
Общество 11.11.2024 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2024 12:40
Общество 11.11.2024 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2024 11:33
Общество 11.11.2024 11:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:48
В Камышине следователи раскрыли убийство полуторагодовалого ребёнкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Министр Кравцов поставил в пример Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:18
В Камышинском районе один человек погиб, двое получили травмы в лобовом ДТП с тягачомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Волгоградская гандболистка Анастасия Шкитина вызвана в сборную России на матчи с БеларусьюСмотреть фотографии
12:01
Дети и их родители смогут оценить школьное питание в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские родители поддерживают запрет соцсетей для детейСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом осудят 40-летнего рецидивиста, ограбившего пенсионераСмотреть фотографии
11:24
В Госдуме предложили отменить последнюю рабочую шестидневку в этом годуСмотреть фотографии
11:08
Звание «Рубеж Сталинградской доблести» присвоят еще четырем населенным пунктамСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде ДТП с перевертышем парализовало Третью продольнуюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
В Волгограде задержали водителя без прав и с поддельными номерамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Под Волгоградом школьник на велосипеде попал под колеса ChevroletСмотреть фотографии
09:59
Заседание по делу бежавшего в Турцию владельца «Диана Тур» пройдет 12 ноября в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде ищут водителей на зарплату 250 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:31
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:59
Сгорела дотла: в Волгограде попала на видео объятая пламенем иномаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:04
«Уже год сидим без горячей воды»: в Волгограде жильцы МКД пожаловались на бездействие УК и чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
07:27
ЦБ планирует запретить россиянам выдачу ипотеки на срок свыше 30 летСмотреть фотографии
06:26
Волгоградке удалось вернуть квартиру после продажи под нажимом мошенниковСмотреть фотографии
21:30
Трое волгоградских рукопашников взяли серебро на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
21:00
Из скандального общежития в Волжском после шумихи «испарились» цыганеСмотреть фотографии
20:36
В Дубовке укрепили берег и благоустроили набережнуюСмотреть фотографии
19:58
Присяжные оправдали в Волгограде детоубийцу по одному из двух зверских убийствСмотреть фотографииCмотреть видео
19:22
В Волгограде в вечерний час пик произошел сбой в работе скоростных трамваевСмотреть фотографии
18:58
Волгоградец забил до смерти толкушкой мать, отказавшуюся от едыСмотреть фотографии
17:59
А так можно было? Волгоградцев обескуражила реклама маркетплейса на фасаде аэропортаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
Сады Придонья выступили спонсором международного турнира по дзюдоСмотреть фотографии
17:13
Министр просвещения Кравцов приедет в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
16:23
«Ростелеком» отразил более 1 300 кибератак в третьем квартале 2024 годаСмотреть фотографии
16:08
Футболисты Сирии 11 ноября прилетели в Волгоград для игры со сборной РоссииСмотреть фотографии
 