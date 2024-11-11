



Сразу из двух комнат в общежитии №16 на проспекте Ленина, 76 в городе Волжском Волгоградской области в одночасье «испарились» жильцы. Цыгане, занимавшие комнаты №70 и №71, заколотили двери и удалились в неизвестном направлении вскоре после вспыхнувшего здесь громкого скандала.

Напомним, что поздно вечером 7 ноября в результате конфликта, случившегося в общежитии между одним из жильцов и представителями цыганской диаспоры, трое цыган получили травмы – один легкое ножевое ранение, двое других пострадали в результате наезда автомобиля.

Днем 8 ноября, после сообщения о задержании волжанина, наехавшего в прямом смысле на цыган, в редакцию ИА «Высота 102» поступили многочисленные жалобы от жильцов общежития. Жители Волжского рассказали о бесчинствах вольного народа, поселившегося с ними на одном этаже. По словам волжан, начиная с весны 2024 года, они потеряли покой и неоднократно становились жертвами физической расправы, применяемой буйными соседями.

Так, например, 1 июня возле подъезда общежития избиению подверглись 51-летняя женщина и ее 53-летний сожитель. Поводом послужил тот факт, что мужчина вступился за девочку-подростка, которую обижали цыганские дети. А 7 ноября, рассказали волжане, во время конфликта один из представителей этнического меньшинства пытался задушить женщину.

После публикации о беспределе представителей цыганской диаспоры ее главные герои, как выяснилось 11 ноября, поспешно собрали вещи и покинули жилые площади.

– Комнаты, в которых они проживали, опустели в ночь с 9 на 10 ноября, – рассказали жильцы общежития информагентству. – Заколотили фанерой все окна и двери и ушли в закат всем своим многочисленным семейством.

Волжане уточняют, что на выход после скандала буйных арендаторов попросила владелица одной из комнат.

– Одних совершенно точно выгнала хозяйка, а вторые, похоже, ушли за компанию, – чтобы, видимо, не оставаться здесь в меньшинстве, – рассказывают волжане.

После ухода соседей, уточняют жильцы общежития, в общей кухне не осталось никакой мебели, а в санитарной уцелели лишь одна раковина и один унитаз.