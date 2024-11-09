Происшествия

Иномарка снесла 58-летнего волгоградца на переходе: видео

Происшествия 09.11.2024 09:48
0
09.11.2024 09:48



 
58-летнего мужчину сбила машина накануне в Волгограде. Как сообщили  V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось 8 ноября в 19-06 ч. в Тракторозаводском районе.  Момент происшествия сняли камеры уличного видеонаблюдения.
- Volkswagen Polo напротив дома №120Д по пр. Ленина совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому  переходу. Пострадавший доставлен в больницу, - рассказали в главке.
Удар был такой силы, что пешехода сначала подбросило на капот, откуда он упал на асфальт.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.11.2024 10:38
Происшествия 09.11.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 10:37
Происшествия 09.11.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 08:39
Происшествия 09.11.2024 08:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 07:28
Происшествия 09.11.2024 07:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 18:31
Происшествия 08.11.2024 18:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:44
Происшествия 08.11.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:43
Происшествия 08.11.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:33
Происшествия 08.11.2024 16:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:08
Происшествия 08.11.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 15:26
Происшествия 08.11.2024 15:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 10:10
Происшествия 08.11.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 10:01
Происшествия 08.11.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 09:08
Происшествия 08.11.2024 09:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 08:23
Происшествия 08.11.2024 08:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 07:09
Происшествия 08.11.2024 07:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:38
«Нас взяли в заложники»: волжане рассказали о бесчинствах цыган в общежитииСмотреть фотографии
10:37
Пьяный водитель под Волгоградом сбил на остановке подростка и девушкуСмотреть фотографии
10:10
Путин присвоил Александре Пахмутовой звание «Героя Труда»Смотреть фотографии
09:48
Иномарка снесла 58-летнего волгоградца на переходе: видеоСмотреть фотографии
09:31
Названа причина смертельного ДТП на мосту через Ахтубу под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:39
Под Волгоградом поймали браконьера с убитыми в заказнике зайцамиСмотреть фотографии
08:19
Дизтопливо подорожало на треть рубля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:59
Запрет на проезд грузовиков через Волжскую ГЭС продлили до нового годаСмотреть фотографии
07:28
На мосту через Ахтубу под Волгоградом Hyundai Creta влетел в фуру: водитель погибСмотреть фотографии
21:52
«Такой бы первый, как второй»: «Ротор» дома сыграл вничью с «Сочи» - 1:1Смотреть фотографии
21:29
«Волгоград не депрессивен. Мне здесь хорошо»: психотерапевт Юрий Осадший – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:05
Снегодождь и туман ожидаются на выходных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:22
«Приходится долбить лёд»: под Волгоградом посёлок Мирный вновь остался без водопроводной водыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Силовики под Волгоградом обезоружили цыган и вручили им повестки в военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Волгоградцы накопили на «черный день» 458 миллиардовСмотреть фотографии
18:31
К выяснению причин ЧП на теплосетях в Волжском подключилась прокуратураСмотреть фотографии
18:21
Волгоградцам придется отработать еще одну шестидневку в конце годаСмотреть фотографии
18:12
Пятничные пробки в 9 баллов парализовали ВолгоградСмотреть фотографии
17:30
Память бойцов СВО Александра Деева и Никиты Нестеренко увековечили в КамышинеСмотреть фотографии
17:10
В КПРФ обратились к Путину с предложением вернуть на карту России СталинградСмотреть фотографии
16:44
Пострадавший во время ЧП на теплосетях в Волжском доставлен в реанимациюСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области охотник случайно подстрелил себя из ружьяСмотреть фотографии
16:33
Рабочий пострадал во время ЧП на теплосетях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:08
Сотрудников Сбера эвакуировали из здания на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:53
В суд направлено дело о взрыве газа в жилом доме на ул. ТитоваСмотреть фотографии
15:42
Распродажа в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%Смотреть фотографии
15:33
В госсобсвенность из частных рук вернули 7000 кв.м. земли Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
15:26
Элитные высотки в центре Волгограда остались без электричестваСмотреть фотографии
15:09
Банду молодчиков, избивших пассажира автобуса и прохожего, СК отправил под судСмотреть фотографии
14:46
До техники добрались? Торговые сети предупредили о грядущем дефиците кондиционеровСмотреть фотографии
 