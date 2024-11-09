Иномарка снесла 58-летнего волгоградца на переходе: видео

Происшествия 09.11.2024 09:48
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09.11.2024 09:48
58-летнего мужчину сбила машина накануне в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось 8 ноября в 19-06 ч. в Тракторозаводском районе. Момент происшествия сняли камеры уличного видеонаблюдения.
- Volkswagen Polo напротив дома №120Д по пр. Ленина совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому переходу. Пострадавший доставлен в больницу, - рассказали в главке.
Удар был такой силы, что пешехода сначала подбросило на капот, откуда он упал на асфальт.Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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