«Красный Октябрь» представил свою продукцию на «Металл-Экспо’2024»





Волгоградский металлургический завод принял участие в 30-ой промышленной выставке «Металл-Экспо». В рамках выставочно-конгрессного форума, проходившего с 29 октября по 1 ноября в Москве, делегация предприятия провела более 50 переговоров с партнерами.

Выставочный стенд «Красного Октября» стал эффективной площадкой для обсуждения перспектив делового сотрудничества и решения бизнес-вопросов с основными контрагентами из отраслей машиностроения, энергетики, цветной и химической металлургии.

В рамках работы стенда металлургического предприятия специальный гость – художник Станислав Азаров – представил свою серию индустриальных сюжетов о «Красном Октябре» под названием «Портрет завода».

Во время выставки также состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов Metal-Vision'2024 и «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ – 2024».

«Красный Октябрь» стал победителем в номинации «Лучшее издание металлургических и метизных заводов». По итогам выставки стенд предприятия, посвященный слиянию металлургии и искусства, также был отмечен кубком за лучшую экспозицию.

На юбилейной промышленной выставке «Металл-Экспо» более 900 компаний презентовали свою металлопродукцию и технологии ключевым потребителям из различных отраслей промышленности, в том числе топливно-энергетического комплекса, машиностроения, а также логистических, металлоперерабатывающих и металлоторговых компаний.

Фото предоставлено пресс-службой завода.

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