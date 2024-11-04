Под Волгоградом отменили Крестный ход из-за метели

В Новоаннинском Волгоградской области отменен Крестный ход, который должен был состояться сегодня, 4 ноября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Новоаннинское благочиние, мероприятие было запланировано на 11 ч. Верующие должны были пройти от Соборного храма святителя Феофана Затворника до часовни Успения Пресвятой Богородицы на площади.
Однако из-за метели, которая разыгралась сегодня в районе, все молебны отслужат в Соборном храме святителя Феофана Затворника.
Ранее организаторы предупреждали, что Крестный ход может не состояться, если не позволит погода.
Напомним
, как ранее сообщало V102.RU, Крестный ход сегодня, 4 ноября, в 12-00 ч. должен пройти и в Волгограде около храма Александра Невского.
Фото Новоаннинский сегодня t.me