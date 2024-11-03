Волгоградцы пройдут крестным ходом по центральным улицам





В Центральном районе Волгограда 4 ноября в День народного единства пройдет крестный ход на площади Павших Борцов. Как сообщает V102.RU, данное событие связано с празднованием дня Казанской иконы Божьей матери.

Напомним, как ранее сообщалось информагентством, с 00:00 до 15:00, пешеходный режим вводится на парковочном пространстве площади Павших Борцов и улице Володарского в границах ул. Мира и ул. Коммунистической.

В 10:00 в храме Александра Невского пройдет божественная литургия, после чего в 12:00 начнется крестный ход. В 12:30 состоится праздничный концерт.