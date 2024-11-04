Спаслись чудом: в Волгограде автомобиль врезался в столб и сгорел

Ужасное ДТП случилось вечером 3 ноября. Очевидцы сняли на видео объятый пламенем автомобиль, врезавшийся в столб на 8-й площадке в Кировском районе Волгограда. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили обстоятельства происшествия.
- В 22-10 ч. водитель Лады Весты не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач. Произошел обрыв проводов с последующим возгоранием по всей площади,
- говорится в комментарии.
По свидетельству очевидцев, передает V102.RU, находившиеся в салоне мужчина и женщина успели выскочить из машины до того, как она вспыхнула.
Видео Maxnews34 t.me