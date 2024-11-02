Альфа-Банк расширяет сеть отделений в Волгограде





Двенадцатый уютный офис Альфа-Банка в Волгоградской области торжественно открыл свои двери в Краснооктябрьском районе г.Волгограда.

Яркий и стильный — он радует свободной планировкой, уютными зонами для консультаций и общения, отсутствием бюрократии и бумаг. Главное преимущество Альфа-Банка, реализованное в новом формате отделений региональной сети, — оперативность решения вопросов. Например, современное оборудование позволяет выпустить и выдать кредитную или дебетовую карту в день обращения. Клиентам не придется ждать долго, даже если очень захочется. Во всех отделениях банка с радостью ждут детей и домашних питомцев.





— Альфа-Банк продолжает региональное развитие. За два последних месяца в Волгоградской области уже открыли свои двери три современных отделения банка, одно из них здесь - в Краснооктябрьском районе. Мы видим, что потребность в наших продуктах и сервисах постоянно растет. Открытие компактных универсальных офисов позволяет нам поддерживать качество оказания услуг и делать их доступными для разных категорий клиентов нашего региона, — отметил Региональный Управляющий Альфа-Банка в Волгоградской области Глеб Каширин.





— Радует, что в нашем городе, в нашем Краснооктябрьском районе продолжается активное развитие и открывается современное отделение банка. Это и сервис, и новые рабочие места, и возможности для развития бизнеса, а значит — улучшение качества жизни волгоградцев, — прокомментировал заместитель главы Краснооктябрьского г. Волгограда района Сергей Шуваев.

Офис расположен по адресу: г. Волгоград, ул. Им. Маршала Еременко, д. 124

Время работы: пн. — пт.: 10:00-19:00

Подробнее о продуктах и сервисах на официальном сайте https://alfabank.ru

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Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 7 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 100,3 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,8 млн корпоративных клиентов и 33,8 млн физических лиц по состоянию на июль. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2500 городов с доставкой.

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