Экономика

Альфа-Банк расширяет сеть отделений в Волгограде

Экономика 02.11.2024 14:46 Реклама
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02.11.2024 14:46 Реклама


Двенадцатый уютный офис Альфа-Банка в Волгоградской области торжественно открыл свои двери в Краснооктябрьском районе г.Волгограда.
Яркий и стильный — он радует свободной планировкой, уютными зонами для консультаций и общения, отсутствием бюрократии и бумаг. Главное преимущество Альфа-Банка, реализованное в новом формате отделений региональной сети, — оперативность решения вопросов. Например, современное оборудование позволяет выпустить и выдать кредитную или дебетовую карту в день обращения. Клиентам не придется ждать долго, даже если очень захочется. Во всех отделениях банка с радостью ждут детей и домашних питомцев.

— Альфа-Банк продолжает региональное развитие. За два последних месяца в Волгоградской области уже открыли свои двери три современных отделения банка, одно из них здесь - в Краснооктябрьском районе. Мы видим, что потребность в наших продуктах и сервисах постоянно растет. Открытие компактных универсальных офисов позволяет нам поддерживать качество оказания услуг и делать их доступными для разных категорий клиентов нашего региона, — отметил Региональный Управляющий Альфа-Банка в Волгоградской области Глеб Каширин.

— Радует, что в нашем городе, в нашем Краснооктябрьском районе продолжается активное развитие и открывается современное отделение банка. Это и сервис, и новые рабочие места, и возможности для развития бизнеса, а значит — улучшение качества жизни волгоградцев, — прокомментировал заместитель главы Краснооктябрьского г. Волгограда района Сергей Шуваев. 
Офис расположен по адресу: г. Волгоград, ул. Им. Маршала Еременко, д. 124 
Время работы: пн. — пт.: 10:00-19:00
Подробнее о продуктах и сервисах на официальном сайте https://alfabank.ru
и в сообществах в социальных сетях: 
Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 7 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 100,3 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,8 млн корпоративных клиентов и 33,8 млн физических лиц по состоянию на июль. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2500 городов с доставкой.
Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971 Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

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