Происшествия

В Камышине из-за бенгальского огня семья чуть не лишилась квартиры

Происшествия 01.01.2025 16:27
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01.01.2025 16:27


31 декабря, за считанные часы до Нового года, спасатели вынуждены были ликвидировать возгорание в одном из многоквартирных домов Камышина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, огнём оказалась объята квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Лишь благодаря реакции специалистов удалось предотвратить распространение пламени на сосение жилые помещения.



Тревожные кадры с места событий впоследствии очевидцы опубликовали в местных Telegram-каналах.

- В 18:04 в 5-этажном многоквартирном доме в одной из квартир горели домашние вещи на площади 5 кв. метров. Пожарные подразделения ликвидировали возгорание в 18:16, - уточнили журналистам в МЧС России.

Отметим, в результате происшествия удалось избежать жертв. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с бенгальским огнём.

Фото и видео: Подслушано Камышин

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