В авиакомпании сообщили, что при выполнении рейса ТИ952 по маршруту Волгоград – Екатеринбург на воздушном судне Boeing 737-800 после занятия крейсерского эшелона, произошло срабатывание сигнализации неисправности силовой установки. В итоге самолет вернулся в аэропорт в 21:23 ч. и произвел благополучную посадку. На борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из присутствующих на борту не пострадал.
Сообщалось, что из аэропорта Москвы должно было вылететь резервное воздушное судно и в 2-00 ч. вывезти пассажиров. Однако время вылета из Волгограда сместилось на полтора часа.