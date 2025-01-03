Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе в связи с уничтожением украинского БПЛА.

– Сегодня, 3 января, на территории Волгоградской области в Городищенском районе силами ПВО Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет, – заявил глава региона.



Ранее в Минобороны РФ сообщали, что сегодня ночью в России сбили 22 беспилотника: 10 над Брянской областью, по четыре над Орловской и Ростовской областями, два над Белогородской и по одному над Волгоградской и Липецкой.

