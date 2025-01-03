– Десять БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей, – говорится в сообщении Минобороны.
Общество 03.01.2025 08:30
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03.01.2025 08:30
– Десять БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей, – говорится в сообщении Минобороны.
В Волгоградской области ночью сбили беспилотник. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Минобороны РФ.Всего было уничтожено 22 украинских БПЛА над российскими регионами.
– Десять БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей, – говорится в сообщении Минобороны.
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