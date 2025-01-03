Жители Котово требуют перерасчета за неделю мучений без воды





В некоторые дома города Котово Волгоградской области 3 января начала поступать вода. Так заявили в администрации города после устранения очередного порыва на водоводе Филино-Котово вечером 2 января, сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ муниципалитета. В некоторые дома города Котово Волгоградской области 3 января начала поступать вода. Так заявили в администрации города после устранения очередного порыва на водоводе Филино-Котово вечером 2 января, сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ муниципалитета.

- говорится в сообщении районной коммунальной службы.Также чиновники пообещали, что в течение сегодняшнего дня и до полного восстановления водоснабжения будет осуществляться подвоз воды по графику в МКД и частный сектор по доведенному графику. Помощь жителям Котово продолжат оказывать волонтёры, заверили чиновники. Также они сообщили, что вечером 2 января в сетевые магазины города поступила дополнительная партия бутилированной воды объёмом 5 литров.Между тем, некоторые жители, действительно, сообщают о том, что в кранах появилась вода. Однако она по-прежнему негодна для употребления. При этом, как утверждают котовчане в соцсетях, бутилированная вода в магазины завезена уже по другим ценам.Жители Котово, которые уже седьмой день вынуждены выживать в экстремальных условиях, тем временем требуют перерасчета за ресурс, которого они не видели с прошлого года. Или видели, но в виде грязной жижи. Пока власти не озвучили свою позицию по этому поводу.