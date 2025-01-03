Общество

«Тихо похоронили на Новый год»: основатель медиа-империи «Все для Вас» Александр Меркулов скончался после болезни

Общество 03.01.2025 10:27
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03.01.2025 10:27


В Волгограде 29 декабря 2024 года после болезни скончался основатель медиа-холдинга «Все для Вас» Александр Меркулов. Как стало известно сегодня, 3 января, его похоронили 31 декабря без излишней шумихи.
- Так захотели родные Александра Николаевича. Никому ничего не сообщали, - пояснил источник ИА «Высота 102».
Александр Меркулов был основателем самой популярной в недавнем прошлом волгоградской газеты – «Все для Вас», которая распространялась огромными тиражами. Первый выпуск газеты вышел еще в 1996 году. Издание с объявлениями пользовалось большой популярностью у волгоградцев. Закат медиа-империи начался после появления аналогичных интернет-ресурсов.
Также Александр Николаевич стоял у истоков создания волгоградского филиала «Комсомольской правды».


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