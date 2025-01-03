Сошла с ума погода? В Волгоградской области 3 января потеплеет до +10

3 января может оказаться самым теплым днем за историю многолетних метеонаблюдений в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, сегодня в некоторых районах региона температура воздуха поднимется до +10 градусов.
Это будет безусловным рекордом. Так, согласно таблице температурных минимумов и максимумов, в 2023 году 3 января в Волгоградской области было 6,7 градусов тепла, что составляло самое высокое значение за несколько последних десятилетий. Неслучайно в настоящее время в регионе начали распускаться почки на деревьях – сегодняшняя погода больше напоминает весну.
В Волгограде сегодня также будет тепло – от +5 до +7 градусов. При этом в регионе продолжает буйствовать сильный ветер – в области с порывами до 15-16 метров в секунду, в областной столице – до 13 метров в секунду.
Завтра, 4 января, будет еще один теплый день с максимальной дневной температурой до +8. А с 5 января столбик термометра начнет постепенно опускаться и уйдет в небольшой минус. Уже с завтрашнего дня в Волгоградской области ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.