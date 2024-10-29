Облздрав: водитель врезавшейся в столб «семерки» с подростками – в реанимации

Происшествия 29.10.2024 09:37
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29.10.2024 09:37
25-летний водитель «семерки», которая сегодня ночью врезалась в столб в Камышине Волгоградской области, находится в тяжелом состоянии в реанимации центральной городской больницы. Как сообщили V102.RU в облздраве, двоим несовершеннолетним – 13-и и 14-и лет - оказывают медицинскую помощь в отделении травматологии: они в состоянии средней степени тяжести. Больше всех повезло другому 14-летнему подростку – он отказался от госпитализации.
Напомним, компания молодежи ночью ехала в «семерке» по ул. Фабричная. Водитель не справился с управлением, в результате автомобиль врезался в столб опоры линии электропередач.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что у водителя легкового автомобиля не было прав на управление транспортным средством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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