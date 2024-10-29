Происшествия

Водитель «Гранты» погиб в ДТП с экскаватором под Волгоградом

Происшествия 29.10.2024 10:11
0
29.10.2024 10:11


В Городищенском районе Волгоградской области погиб водитель автомобиля «Лада Гранта» в дорожно-транспортном происшествии с экскаватором-погрузчиком. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла накануне вечером 29 октября на 949 километре трассы Р-22 «Каспий».



– Водитель, управляя автомобилем, двигался по автодороге Волгоград-Москва. На 949 километре не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся экскаватором, – рассказали в региональном главке МВД.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.10.2024 13:59
Происшествия 29.10.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 11:38
Происшествия 29.10.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 09:37
Происшествия 29.10.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 09:13
Происшествия 29.10.2024 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 09:01
Происшествия 29.10.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 11:46
Происшествия 28.10.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 10:52
Происшествия 28.10.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 10:09
Происшествия 28.10.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 09:48
Происшествия 28.10.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 09:35
Происшествия 28.10.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2024 15:02
Происшествия 27.10.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2024 12:05
Происшествия 27.10.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2024 11:39
Происшествия 27.10.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2024 21:49
Происшествия 26.10.2024 21:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2024 18:04
Происшествия 26.10.2024 18:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:46
В Волгоградской области благоустроят набережную у музея-панорамыСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде накрыли ларек с контрафактным алкоголемСмотреть фотографии
14:38
Виновный в гибели рабочего на песчаном карьере под Волгоградом получил условный срокСмотреть фотографии
14:14
Внука-убийцу осудили в Волгоградской области к 7 годам колонииСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде братьев осудят за налоговые махинации на 11 млн рублейСмотреть фотографии
14:01
Каждый третий огурец в России появился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
Годовалый малыш пострадал на пожаре с фейерверком пятиэтажке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:54
Андрей Бочаров и Леонид Пасечник обсудили восстановление мирной жизни в округе ЛНРСмотреть фотографии
11:38
Автомобиль BMW X3 неожиданного сгорел у МКД в ВолжскомСмотреть фотографии
11:35
В Волжском открыли погибшему в СВО добровольцу «Парту Героя»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Камышанин отсидит в колонии за нападение с ножом на товарищаСмотреть фотографии
11:31
СК: мужчина сгорел в селе под Волгоградом из-за утечки газаСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде продавцы вторичного жилья решатся на скидкиСмотреть фотографии
10:43
Волгоградские коммунальщики поделились опытом с будущими специалистамиСмотреть фотографии
10:26
Подростка осудили за кражу четырех питбайков в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
Водитель «Гранты» погиб в ДТП с экскаватором под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:37
Облздрав: водитель врезавшейся в столб «семерки» с подростками – в реанимацииСмотреть фотографии
09:28
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в топ-3 выгодных вкладовСмотреть фотографии
09:26
Пьяный гонщик идет под суд за смертельное ДТП в КотельниковоСмотреть фотографии
09:13
В Камышине на водителя с Кинг Конгом составили протоколыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:01
Под Волгоградом «семерку» с тремя подростками намотало на столбСмотреть фотографии
08:31
В Волжском временно трамваи заменят автобусамиСмотреть фотографии
08:14
В Волгоградской области выросла смертность от инсультовСмотреть фотографии
06:46
Строительство жилья - всё? Банк России увидел нехорошую тенденцию в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:09
Рынок на Новороссийской: вспоминаем, каким он был и уже никогда не будетСмотреть фотографии
20:28
В поселке под Волгоградом у молодой телки выявили бешенствоСмотреть фотографии
20:00
Михаил Мурашко наградил главврача онкодиспансера из ВолгоградаСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде сломали ворота, упавшие на голову школьникаСмотреть фотографии
19:29
Сетевые магазины и чиновники «выдавили» старейший рынок с ул. НовороссийскойСмотреть фотографии
18:47
Не показалось: разгадана тайна детской площадки–«фантома» на ул. СветлоярскойСмотреть фотографииCмотреть видео
 