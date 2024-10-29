Водитель «Гранты» погиб в ДТП с экскаватором под Волгоградом





В Городищенском районе Волгоградской области погиб водитель автомобиля «Лада Гранта» в дорожно-транспортном происшествии с экскаватором-погрузчиком. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла накануне вечером 29 октября на 949 километре трассы Р-22 «Каспий».





– Водитель, управляя автомобилем, двигался по автодороге Волгоград-Москва. На 949 километре не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся экскаватором, – рассказали в региональном главке МВД.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области