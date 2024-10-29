Подростка осудили за кражу четырех питбайков в Волгограде

Дзержинский районный суд Волгограда признал виновным в серии краж питбайков несовершеннолетнего местного жителя. Как сообщили V102.RU в суде, подростку назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ. Также удовлетворены заявления потерпевших о взыскании с него материального ущерба.

Согласно материалам дела, несовершеннолетний совершил кражи четырех питбайков в течение месяца - с июня по июль 2024 года. Двигатели транспортных средств он заводил путем зажигания проводов, потом увозил мини-мотоциклы с места происшествия.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.