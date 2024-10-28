УК пообещала согреть замерзающих на ул. Северный городок волгоградцев





В Волгограде жильцы дома №2 на ул. Северный городок записали обращение с жалобой на стоящий в квартирах холод. По словам горожан, длительное время на их просьбы дать отопление в различных инстанциях отвечали в лучшем случае глухим молчанием.





– Мы, жильцы дома №2 по ул. Северный городок Краснооктябрьского района Волгограда. На нынешний день у нас нет отопления, дом рушится, полы и стены покосились. Каждый год обещают расселить наш дом и каждый раз сроки переносятся! В этом доме уже страшно жить, администрация города и жилинспекция просто игнорируют нас, осталась одна надежда – на соцсети, – с такими словами волгоградцы распространили видеообращение.

В ответ на запрос ИА «Высота 102» в администрации Волгограда заверили, что проблема с отоплением должна разрешиться по указанному адресу в ближайшее время:

– По данным УК неисправность на внутридомовых сетях, приведшая к перебоям в отоплении, уже устранена, в настоящее время проводятся мероприятия по устранению завоздушивания сетей, – сообщили в администрации.

Напомним, что на схожую проблему ранее в редакцию информагентства пожаловались жильцы пяти домов на ул. Четвертый участок. Корреспонденты пообщались с волгоградцами и лично убедились в том, что бытовые условия, в которых им приходится жить, назвать человеческими невозможно.

Видео: Волгоград в курсе / t.me