Происшествия

В Елани наезд на пешехода с пакетами попал на видео

Происшествия 26.10.2024 10:48
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26.10.2024 10:48



В Елани Волгоградской области автомобиль сбил пешехода. Как сообщает V102.RU, трагический момент попал на видео.
Женщина с пакетами пересекала проезжую часть на улице Советская около магазина «Магнит», когда на нее наехала Chevrolet Niva. Удар был такой силы, что женщина подлетела сначала на капот, а потом ударилась об асфальт.
В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что ДТП случилось в 10-30 ч. Пострадавшую госпитализировали. Очевидцы утверждают, что у женщины перелом позвоночника.
Видео Елань новости t.me

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