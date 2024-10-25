Происшествия

Мужчину с мешочком героина задержали в такси под Волгоградом

Происшествия 25.10.2024 09:13
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25.10.2024 09:13




Пассажир такси задержан с героином на стационарном посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, инспекторы отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Веста» для плановой проверки.


Полиэтиленовый сверток с веществом бело-серого цвета у 29-летнего пассажира легковушки был обнаружен в ходе досмотра.

- Экспертиза, проведённая специалистами экспертно-криминалистического центра показала, что изъятое является наркотическим средством – героином, весом около 100 грамм, - сообщили в главке.

Задержанный пояснил, что планировал сбыть героин в Волгоградской области через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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