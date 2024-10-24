В центре Волгограда оперативники МВД задержали двух зумеров с мефедроном









В Центральном районе Волгограда оперативные сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области при в попытке сбыта сильнодействующих наркотиков задержали 24-летнего волгоградца и его 22-летнюю приятельницу. Молодые люди планировали разложить по тайникам мефедрон.

– Установлено, что волгоградцы выполняли функции распространителей наркотиков на территории Волгограда. Они приобретали через Интернет мефедрон и сбывали его через тайники-закладки. В ходе обыска по месту жительства у задержанных обнаружены и изъяты свертки с запрещенным веществом, – рассказали в главке полиции. – Задержанные привлечены к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ и находятся под административным арестом.





В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

Молодым людям грозит срок до 20 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области