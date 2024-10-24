В Волгограде 40-летняя многодетная женщина, которая 22 октября оказалась под колесами BMW в Дзержинском районе, остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ответ на запрос в комитете здравоохранения региона.

Напомним, что на ул. Большой в Дзержинском районе 73-летний водитель немецкой иномарки сбил женщину и переехал ее во время дорожного конфликта. Чудовищное происшествие случилось на глазах малолетнего ребенка пострадавшей. В ночь на 23 октября в больнице №25 женщину прооперировали, но прогнозы врачей по-прежнему очень осторожные.

– По состоянию на 24 октября женщина продолжает лечение в реанимационном отделении больницы №25. Состояние крайне тяжелое, нестабильное, – сообщили в облздраве. – Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России.

По словам супруга пострадавшей, ранее у нее были диагностированы ушиб сердца, легкого, травмы головы. Кроме того, хирургам пришлось, по словам близких, ушивать женщине диафрагму. В настоящее время она не может самостоятельно дышать без поддержки аппарата вентиляции легких.

Водитель BMW, напомним, совершив два подряд ДТП, скрылся 22 октября с места происшествия. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен на ул. Большую. Водитель под камерами уверял, что не заметил, как переехал женщину, сделавшую ему замечание из-за ДТП. Однако эти его заявления категорически опровергают очевидцы происшествия.

Накануне ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью, сопряженном с оставления места ДТП.

Примечательно, что мировой суд Дзержинского района ограничился лишь устным замечанием водителю Александру Паку за то, что тот покинул место ДТП после столкновения с автомобилем пострадавшей. Согласно российскому законодательству, мужчина должен был быть помещен под арест либо лишен водительских прав сроком до полутора лет.