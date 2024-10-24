Происшествия

В Волжском странный наезд кроссовера на пешехода попал на видео

Происшествия 24.10.2024 10:19
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24.10.2024 10:19


В городе Волжском Волгоградской области иномарка сбила женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по региону, ДТП произошло накануне днем напротив строения №128 по пр. Ленина. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.



На кадрах видно, что при выполнении поворота налево водитель, управляя кроссовером Hyundai Tucson, сбивает пешехода. Странно в этом ДТП то, что других пешеходов и автомобилей в этот момент на дороге не было. Почему водитель не заметил женщину - непонятно. Причем удар пешеход получила в спину.

В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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