Правоохранительные органы расследуют резонансное происшествие в центре Батайска Ростовской области, в ходе которого погибла одна женщина, а вторая была ранена, сообщает «Привет Ростов».

Известно, что пострадавших изрезал ножом их приятель, с которым женщины распивали спиртное. Нападение произошло в квартире, где гуляла шумная компания. Очевидцы сообщают, что хозяин жилья внезапно напал с ножом на женщин, одна из которых была его сожительницей. От полученных ранений она скончалась. Вторая, предположительно сестра погибшей, доставлена в больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

По предварительным данным, мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он конфликтовал с соседкой. В результате женщина получила травму, попала в больницу и позже скончалась. Однако было установлено, что смерть наступила по другим причинам, а не из-за травмы, поэтому мужчина тогда избежал ответственности.

Фото из архива V102.RU