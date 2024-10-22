Происшествия

Московский рейс задержали в Волгограде из-за спора проводников с пассажиркой

Происшествия 22.10.2024 21:20
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22.10.2024 21:20


В Волгограде вечером 22 октября задержался вылет рейса авиакомпании «Победа» из-за инцидента на борту воздушного судна. По информации телеграм-канала «Осторожно, новости!»,  между экипажем и пассажиркой возник спор. 



– Летевшая из Волгограда в Москву женщина при посадке пожаловалась на плохое самочувствие и попросила проводников поменять ей место, – сообщают авторы телеграм-канала. – Представители авиакомпании отказались, и после долгих споров решили снять ее с борта в сопровождении полиции. 

Уточняется, что вместо назначенных 16:30 самолет вылетел из Волгограда в 17:27.  

Отметим, что официальных комментариев со стороны авиакомпании на момент публикации не поступало. 

Видео: «Осторожно, новости!»

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