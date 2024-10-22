



В Волгограде вечером 22 октября задержался вылет рейса авиакомпании «Победа» из-за инцидента на борту воздушного судна. По информации телеграм-канала «Осторожно, новости!», между экипажем и пассажиркой возник спор.





– Летевшая из Волгограда в Москву женщина при посадке пожаловалась на плохое самочувствие и попросила проводников поменять ей место, – сообщают авторы телеграм-канала. – Представители авиакомпании отказались, и после долгих споров решили снять ее с борта в сопровождении полиции.

Уточняется, что вместо назначенных 16:30 самолет вылетел из Волгограда в 17:27.

Отметим, что официальных комментариев со стороны авиакомпании на момент публикации не поступало.

Видео: «Осторожно, новости!»