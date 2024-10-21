В Волгоградской области 24 октября потеплеет до +15

Общество 21.10.2024 21:36
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21.10.2024 21:36
Дожди покидают Волгоградскую область, а на смену им идут ветры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ЦГМС, до 24 октября осадков в регионе не ожидается, а днем 23 октября столбик термометра поднимется местами до +15 градусов. Ночные температуры также будут выше нуля, а в некоторых районах они даже сравняются с дневными.В то же время в регионе будет довольно ветрено. В среду порывы западного ветра могут достигать 11-14 метров в секунду. Сильный ветер доберется до Волгограда к 24 октября. Однако днем в областном центре будет тепло – до +13 градусов.
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