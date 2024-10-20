Общество

В Волгограде УК продолжают «морозиться» в ответ на жалобы жителей

Общество 20.10.2024 21:03
0
20.10.2024 21:03


На третий день после официального старта отопительного сезона в редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать многочисленные жалобы от волгоградцев, замерзающих в своих квартирах. Люди отмечают, что не могут достучаться до своих управляющих компаний и не видят слесарей, которые должны открыть вентили и спустить воздух из систем отопления в домах.

- Сидим без отопления, так как воздух в подвале до сих пор не спустили. На наши заявки в УК «Жэу 66» не реагируют, - рассказывают жильцы девятиэтажки по ул. Землячки, 44 в Дзержинском районе.

- Помогите, мы мерзнем. Батареи в квартире все холодные. В УК «Тандем» нам сказали, что передали информацию какой-то бригаде. С тех пор прошли сутки, а ничего не изменилось. Тепла нет! – утверждают жители многоквартирного дома по ул. Правды, 4 в Краснооктябрьском районе.

Аналогичные сообщения поступили также из Советского, Кировского, Тракторозаводского и Красноармейского районов Волгограда. Как правило, люди говорят, что отопление у них отсутствует частично, т.е. не во всех комнатах. Жалуются волгоградцы и на то, что в некоторых УК им заявляют о дефиците слесарей, которые должны быть в штате управляющих компаний в достаточном количестве.

- Все слесаря у нас разбежались, остались двое. Кому работать то? - рассказали жители домов в центре Волгограда, которые обслуживает УК «ЦентрВолга». Проблемы с кадрами, как выясняется, есть и в других УК.

- У нас в квартире холодные батареи. В УК «Зенит-сервис» сказали, чтобы мы звонили слесарю. Он нам ответил, что может прийти не раньше, чем через неделю и спустить воздух. Мы просто за эту неделю околеем, - возмущаются жители 10-этажного дома №2 на ул. Тулака в Советском районе.

Волгоградцы в надежде на помощь обращаются в чат-бот, организованный специально для сбора такой информации. Каждая жалоба, как уверяют в Концессиях, отрабатывается точечно: сотрудники концессии выясняют, есть ли проблемы на их сетях или котельных, уточняют параметры.

По данным компании, в настоящее время ресурс подается в полном объеме и в нормативных параметрах до ввода в дом. В случае, если отопление отсутствует не во всей квартире, а в одной или нескольких комнатах, то необходимо обращаться в УК по вопросам подачи ресурса по внутридомовым сетям.

Напомним, что в Волгоградской области на время запуска отопления в многоквартирных домах организовали работу горячих линий, куда также можно жаловаться в случае отсутствия отопления в доме и бездействия управляющих компаний. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.10.2024 19:49
Общество 20.10.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 16:59
Общество 20.10.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 13:38
Общество 20.10.2024 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 13:00
Общество 20.10.2024 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 11:25
Общество 20.10.2024 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 08:45
Общество 20.10.2024 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 08:00
Общество 20.10.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 20:32
Общество 19.10.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 19:56
Общество 19.10.2024 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 18:54
Общество 19.10.2024 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 18:00
Общество 19.10.2024 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 16:50
Общество 19.10.2024 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 16:08
Общество 19.10.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 15:01
Общество 19.10.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 14:30
Общество 19.10.2024 14:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:36
Инкассаторская машина перевернулась в Волжском в результате ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
21:03
В Волгограде УК продолжают «морозиться» в ответ на жалобы жителейСмотреть фотографии
19:49
Опасная болезнь у коров выявлена в двух селах под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:47
Вандалы повредили настил над укрытым на зиму фонтане в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:59
Автомобилист снял на видео отремонтированную клочками дорогу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
«Не ориентируется в пространстве»: в Иловле пропала глухонемая женщина в шлепанцахСмотреть фотографии
13:38
Дело почти решенное: жителям Волгоградской области разрешат уйти в лесСмотреть фотографии
13:00
Программу капремонта в Волгоградской области перекроят с учетом аварийных домов и новостроекСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области селянка-«инвестор» влезла в кредитную кабалуСмотреть фотографии
11:25
Посмотрите наверх: волгоградцам советуют вглядеться в созвездия Змееносца и ТельцаСмотреть фотографии
10:16
Волгоград, которого больше нет: фотограф Геннадий Гуляев показал уникальные снимки из прошлогоСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде кроссовер сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:18
Появились подробности смертельного ДТП на «танцующем» мосту под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:45
Памятник мирному населению Сталинграда не признали выявленным объектом культурного наследияСмотреть фотографии
08:15
Главный тренер «КАМАЗа» поставил «большой-большой неуд» за поле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
08:00
Холодный фронт удерживает туманы и дожди в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Неисправная печь убила жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:10
Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2025 годуСмотреть фотографии
20:32
«В руках пока не держал»: глава императорского дома наградила волгоградского историка орденом Святой АнныСмотреть фотографии
20:11
На «танцующем» мосту под Волгоградом насмерть сбили человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
Можем забивать! «Ротор» одержал долгожданную домашнюю победу в матче с «КАМАЗом»Смотреть фотографии
19:56
«За наше будущее». Личные вещи героев СВО представили на выставке в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:54
Замерзающие волгоградцы массово жалуются на бездействия УКСмотреть фотографии
18:00
Когда загорается «красный»: может ли в Волгоградской области закончиться донорская кровьСмотреть фотографии
16:50
Волгоградцам рассказали о важных правилах «тихой охоты»Смотреть фотографии
16:08
Забывчивая волгоградка отсидит сутки за кражу спиртного в алкомаркетеСмотреть фотографии
15:31
«Каустик» остается без очков, разгромно проиграв ЦСКАСмотреть фотографии
15:01
Синоптики рассказали, когда в Волгоградской области начнется «бабье лето»Смотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области оленям и лосям накрыли стол на зимуСмотреть фотографии
13:59
Сборная России сыграет с Сирией на «Волгоград Арене» 19 ноябряСмотреть фотографии
 