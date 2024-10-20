В Волгограде УК продолжают «морозиться» в ответ на жалобы жителей

На третий день после официального старта отопительного сезона в редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать многочисленные жалобы от волгоградцев, замерзающих в своих квартирах. Люди отмечают, что не могут достучаться до своих управляющих компаний и не видят слесарей, которые должны открыть вентили и спустить воздух из систем отопления в домах.

- Сидим без отопления, так как воздух в подвале до сих пор не спустили. На наши заявки в УК «Жэу 66» не реагируют, - рассказывают жильцы девятиэтажки по ул. Землячки, 44 в Дзержинском районе.

- Помогите, мы мерзнем. Батареи в квартире все холодные. В УК «Тандем» нам сказали, что передали информацию какой-то бригаде. С тех пор прошли сутки, а ничего не изменилось. Тепла нет! – утверждают жители многоквартирного дома по ул. Правды, 4 в Краснооктябрьском районе.

Аналогичные сообщения поступили также из Советского, Кировского, Тракторозаводского и Красноармейского районов Волгограда. Как правило, люди говорят, что отопление у них отсутствует частично, т.е. не во всех комнатах. Жалуются волгоградцы и на то, что в некоторых УК им заявляют о дефиците слесарей, которые должны быть в штате управляющих компаний в достаточном количестве.

- Все слесаря у нас разбежались, остались двое. Кому работать то? - рассказали жители домов в центре Волгограда, которые обслуживает УК «ЦентрВолга». Проблемы с кадрами, как выясняется, есть и в других УК.

- У нас в квартире холодные батареи. В УК «Зенит-сервис» сказали, чтобы мы звонили слесарю. Он нам ответил, что может прийти не раньше, чем через неделю и спустить воздух. Мы просто за эту неделю околеем, - возмущаются жители 10-этажного дома №2 на ул. Тулака в Советском районе.

Волгоградцы в надежде на помощь обращаются в чат-бот, организованный специально для сбора такой информации. Каждая жалоба, как уверяют в Концессиях, отрабатывается точечно: сотрудники концессии выясняют, есть ли проблемы на их сетях или котельных, уточняют параметры.

По данным компании, в настоящее время ресурс подается в полном объеме и в нормативных параметрах до ввода в дом. В случае, если отопление отсутствует не во всей квартире, а в одной или нескольких комнатах, то необходимо обращаться в УК по вопросам подачи ресурса по внутридомовым сетям.

Напомним, что в Волгоградской области на время запуска отопления в многоквартирных домах организовали работу горячих линий, куда также можно жаловаться в случае отсутствия отопления в доме и бездействия управляющих компаний.